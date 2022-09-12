中國人民銀行（大陸央行，簡稱人行）大陸國家外匯管理局（簡稱外管局）昨（11）日分別發布關於十九屆中共中央第八輪巡視整改進展情況的通報。外管局表示，要進一步強化金融風險防控，持續跟蹤監測內外部經濟情勢；人行則表態要深化債券市場改革及促進離岸人民幣發展。

據香港電台報導，人行表示，強化金融管理、統籌疫情防控和經濟社會發展，為穩定宏觀經濟、保持經濟運行在合理區間營造適宜的貨幣金融環境。此外，要推動平台經濟規範健康持續發展；堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，穩妥實施房地產金融審慎管理制度。

人行又指，要深化債券市場改革，大力支持直接融資；提升人民幣資產吸引力，促進離岸人民幣市場發展。

另外，外管局在通報中表示，要進一步強化金融風險防控，持續跟蹤監測主要經濟體宏觀經濟政策變化、國際經濟金融形勢以及國際局勢演變等對國內外匯市場的影響，維護外匯市場穩定；亦要完善外匯市場微觀監管，以零容忍態度嚴厲打擊非法跨境金融活動，維護外匯市場健康秩序。

人行和外管局都表示，下一步繼續服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革等，繼續做好整改任務落實，推動巡視整改常態化、長效化。