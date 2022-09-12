台灣人一天一杯手搖飲已見怪不怪，市面上的手搖飲品牌眾多，不少手搖飲逐漸在激烈的競爭下被大家所知悉，因此成為現如今的手搖飲大牌，然而有大牌子就會有小牌甚至是散戶，近日，一名網友就相當好奇在競爭激烈的手搖飲市場中，個體戶的手搖飲店究竟是如何生存的？而對此也有內行的網友出面解惑，吸引眾人的熱烈討論。

網友相當好奇個體戶手搖飲是如何生存的。(圖/翻攝自PTT)

PTT中一名網友相當好奇在手搖飲品牌眾多的台灣，除了大大小小知名品牌的飲料店，其餘各自營運的個體戶手搖飲到底都是如何生存的？他表示自己認為台灣手搖飲品牌分為三大類，一是大眾都知曉的著名品牌，只要一說出來沒有人不知道，且路上隨處可見，二是略微小的手搖飲品牌，雖然也是連鎖店但店數不多，知名度也不及大眾品牌，不過若是對飲料有了解的民眾還是會知道。

第三種則是個體戶手搖飲店，這些店家在全國通常僅有一間店，且店名相當有特色，不過若不是常在這些店周圍出沒或居住在附近，根本就不知道有這些品牌的手搖飲，對此，原PO就相當好奇這些飲料店真的能夠生存下去嗎？不僅知名度不高還遭到大眾品牌夾殺，個體戶手搖飲到底是維持營運且維持收益的？

網友揭個體戶手搖飲的優勢。(圖/翻攝自shutterstock)\

貼文一出，不少網友開始點評個體戶手搖飲的優點，不少人表示其實個體戶的價格便宜、用料實在，深得不少人的喜歡，且若是開在學校附近，生意自然就會比連鎖的飲料店還好，而也有內行網友指出，個體戶的飲料店如果是自家店面根本超賺，飲料只要便宜5至10元，就有一堆客人會光顧，且還不用付房租，營收完全比連鎖手搖飲店還多超多。