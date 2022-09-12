「2022台中樂居金獎」雙年獎日前公布獲獎名單，豐邑「大砌四方」榮獲風華永樂組特優獎，勇奪單獎項最高獎金十萬元；而致力於推動社區營造的豐邑建設，也榮獲社區營運促進獎。這也是豐邑繼「大隱」社區獲得金獎之後，連續兩屆獲大獎。

台中樂居金獎由台中市政府住宅發展工程處主辦，評選活動去年因疫情暫緩，今年以「2022台中樂居金獎雙年獎」擴大舉辦，並以「安全」為主題，經過書面、簡報評比、實地訪查及綜合評比的三階段評選後選出，參選的社區不但整合社區共識，往往還有物業公司及建設公司的推動及支持，才有機會脫穎而出。

此次得獎社區是從台中市近萬棟集合住宅中，經過激烈競爭與重重關卡中脫穎而出。獲獎社區在管理維護、社區綠化、社區營造、友善設施、節能減碳五大面向都各有擅長！

豐邑建設今年以成立16年的「大砌四方」社區獲樂居社區風華永樂組－特優獎項，榮獲單項最高獎金10萬，實屬不易。

豐邑大砌四方是全國第一個由公寓大廈管理委員會成立的社區照顧關懷據點，致力實踐打造「在地老化」之全齡住宅社區，導入多元豐富的樂齡行動教室。社區向心力強，導入公民審議投票，擴大社區住戶參與公共議題；社區揪團施打疫苗，提高疫苗施打率；舉辦廢棄消防水帶再生利用、長輩玩桌遊防詐騙、敦親睦鄰毒品宣導等等各式社區活動，表現深獲評審肯定。

而豐邑建設旗下社區，在六屆的樂居金獎均獲佳績，也因此在社區推薦下，今年榮獲社區營運促進獎殊榮。

豐邑機構主導社區營造舉辦各式社區公益、親子互動、應景節慶活動、拉近住戶關係的「豐生活」，主動揪住戶加入團購平台，讓住戶獨享優惠的同時，也連結在地小農訂購農產品，產地直送「在地尚青！」的新鮮蔬果，不僅讓住戶有團購優惠，「豐生活」還發揮對「豐邑家族」的號召力，每年的公益活動都串聯大新竹20多個社區與大台中10餘個社區的熱情投入，近期揪社區公益團購小米酥募集約10萬元，幫助需急難救助的弱勢家庭。

豐邑大砌四方主委許宏良進指出，感謝豐邑長年的社區深耕，同時仰賴鄰里間的互助與互信，參選樂居金獎的過程其實相當繁瑣，不但要整合社區共識，還要有物業與建設公司的推動，及鄰里的支持，才有機會脫穎而出，能有這樣的成績是豐邑家族共同努力的成果。