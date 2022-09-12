大陸9月12日中秋連假進入第三天。根據大陸文化和旅遊部以及各大線上旅遊系統綜合統計顯示，今年中秋假期，以家庭為單位出遊的使用者佔據了較大的比例，受疫情影響，近郊遊、周邊遊、短途遊為假期旅遊市場主力。

澎湃新聞報導，由於假期不長，民眾多半短距離的本地遊或周邊遊，其中山岳型以及海洋型景區景點受到遊客喜愛，目前，大陸國內多個目的地及景區推出了多種體驗類活動，為遊客提供豐富的消費選擇。

中秋假期，在山西「黃河一號旅遊公路」運城段，民眾駕車不僅可以欣賞到黃河沿岸的自然風光，還可以駐足觀景台、休閒驛站，感受黃河的博大寬厚，更可以走進沿線旅遊景點，瞭解黃河流域的歷史文化和人文景觀。

還有不少出遊目的地，在單一旅遊的基礎上，結合文旅加創新的融合發展方向積極探索。這個中秋假期，遼寧營口北海國家級海洋公園免費向遊客開放，在這裡遊客不僅可以觀賞海蝕地貌景觀，全新建設的海溫泉體驗館也讓遊客近距離體驗了海水溫泉的獨特魅力，創新遊客的體驗。

根據中國旅遊研究院綜合統計，今年法定節假日中，遊客出遊半徑在清明達到最低谷，隨後逐步回升至端午的高點。而今年中秋假期，本地遊、周邊休閒度假遊將有望成為旅遊市場復甦的重要節點。