國內超商龍頭統一超（2912）正式進軍元宇宙，打造第六代未來超商X-STORE，旗下「元宇宙生活服務平台」12日正式開張，透過導入AR（擴增實境）與VR（虛擬實境）等新科技，希望提供消費者最完整的虛實整合購物體驗。

統一超引述研究機構統計，全球「元宇宙資產市值」今年將突破400億美元（約新台幣1.2兆元）；另根據權威研究機構Gartner預測，到2026年將有25％的人，每天至少在元宇宙工作、購物、學習、社交或娛樂1小時。

看準元宇宙科技已成為下一波新零售變革的關鍵，身為國內零售龍頭，統一超今天宣布推出X-STORE六號店。主要分成兩部分，在實體門市方面，統一超第六代未來超商落腳世新大學管理學院，成為首家進駐校園的未來超商，緊抓住學生族群愛嘗新的特性。

X-STORE六號店導入AR擴增實境技術，只要透過手機或平板下載X-STORE APP，購物就像打手遊，消費者用手機掃一下店內Ｍarker（標記），會立刻告知最新的商品資訊、優惠好康，節省消費者搜尋商品資訊的時間成本，及門市張貼POP的作業流程，省力、省紙，還可解放門市勞務，同時環保愛地球。

X-STORE六號店另一重點則是透過VR虛擬實境技術，統一超在虛擬化的元宇宙世界，首家門市正式開張。串連統一超原本的「i預購」平台，一口氣在元宇宙推出販售3C、家電、家具、精品專櫃等120個類別、總共破千件商品。

統一超主管表示，超商發展從早期的實體門市，到虛擬的電子商務E-Commerce，現在要開始進入「虛實整合」的第三階段，元宇宙成為重要入口。

此次統一超元宇宙門市開張，可補齊實體門市賣場空間陳列商品數的限制，主要販售3C、精品等商品皆屬高單價，並非超商原本擅長，現在等於開拓出一道新的機會。

此外，統一超元宇宙門市也可當做一個行銷窗口，未來會不定期與各品牌推出聯名活動，像是今天第一檔就和微軟合作，微軟的XBOB遊戲機率先在統一超的元宇宙超商上架販售，希望創造雙贏。