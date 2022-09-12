墾丁福華飯店擴大迎接疫後觀光旅宿商機，改造客房並升級為「友善寵物渡假會館」，總經理張積光表示，長時間與寵物分離儼然已是毛小孩的家長出門旅遊的牽掛，有鑑於此，墾丁福華改造飯店客房的經典館，打造成為友善寵物的渡假會館，由於鄰近小灣海域，故渡假會館命名為「小灣會館」。

小灣會館-寵物友善渡假會館，位於墾丁福華渡假飯店內，館內客房可讓寵物與主人同房同住，客房備足寵物的日常用品，另外在戶外區域設置毛孩草地休憩公園、毛孩運動場以及戶外毛孩沖水區，友善寵物住宿期間的活動空間，小灣會館也設有專屬的戶外停車格，臨近客房區域以減輕毛主人攜帶寵物時的行動負擔。

弘光科技大學老師侯志遠研究調查指出，疫情期間新毛小孩飼主大幅增加，各類寵物商品銷售也在疫情間大幅提高，顯示出毛小孩在現今生活中極具「陪伴」的重要功能以及民眾對毛寵的重視程度。

為更貼近毛主人帶寵物外出的住宿需求，墾丁福華在正式提供友善寵物住宿之前，邀請10多個飼養毛寵的家庭搶先體驗入住，藉由他們最真實的住宿心得來優化飯店未來在小灣會館的服務，無論是寵物入住的舒適度或者減輕毛主人攜帶寵物旅遊的負擔，期待能有效提升飯店未來在寵物住宿的服務面向。

體驗住宿當天恰巧適逢明星柴犬-巴士的生日，飯店特別舉辦慶生會，並請主廚以清淡的蔬菜等食材製作成生日蛋糕讓與會的所有狗狗一同享用。毛主人吳小姐表示，對於飯店準備的慶生會感到很驚喜、貼心，體驗住宿兩天一夜中，能感受到飯店在規畫寵物友善住宿的用心，住宿體驗非常好也有把毛主人的心聲提供給飯店，相信飯店在優化服務過後，一定可以在寵物友善的眾多旅宿之中獲得許多毛主人的青睞。

張積光表示，近年來收到許多房客詢問寵物是否可以同房入住，飯店已聽見房客的心聲並且迎合市場需求，特別規劃一整館作為寵物友善區域，在飼養毛小孩已超越新生兒的世代，寵物友善住宿勢必是主流趨勢。目前小灣會館已具備寵物友善住宿的基本條件，可提供毛主人及寵物舒適的住宿環境，未來飯店也會繼續傾聽毛主人的心聲，持續優化友善寵物的住宿服務。