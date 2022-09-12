岱宇國際（1598）致力於落實企業社會責任，自2018年起發行企業社會責任報告書，以永續經營、社會共榮為目標，持續善盡社會責任，岱宇12日發布公司第一本英文版ESG永續報告書，明年將推動溫室氣體盤查，致力實現淨零碳排目標

岱宇目前集團已連續4年在證交所公司治理評鑑的上市公司第二級距6～20％中。岱宇為持續推動企業社會責任與永續經營管理，2021年8月11日成立企業永續發展委員會，並將原企業社會責任委員會職能併入，遵循聯合國永續發展目標（SDGs），落實公司治理與企業社會責任。

岱宇發布第4本中文版與第1本英文版ESG永續報告書，此報告書主要針對企業的利害關係人，提供環境（Environment）、社會（Social）、公司治理（Governance）三面向永續議題的管理方針與執行成果，進行揭露。

而報告書的編撰，依循全球永續性報告倡議組織（GRI）所發行的永續性報導準則（GRI Standards）核心選項（Core Option），作為資訊揭露的參考基礎，並通過SGS第三方認證，讓各利害關係人了解集團推動永續發展的努力與成果。

在環境面，岱宇致力為環境保護的永續發展盡一份力，集團於2021年通過ISO 14001環境管理系統認證，在彰化總廠、彰化二廠，及彰化五廠裝設太陽能發電設備回售台電，而生產過程中所產生的廢棄物，亦100％合法處理，2021年彰化三座工廠的太陽能發電量逾189萬瓩小時（KWh），總能源使用量減少31％，溫室氣體排放則減少31％。

為持續落實環境保護，岱宇預計2023年推動ISO 14064-1溫室氣體盤查，持續追蹤碳排放狀況，以有效降低製程所產生的溫室氣體排放。未來集團亦規劃執行、取得ISO 50001能源管理系統與ISO 45001職業衛生管理系統認證，以期能夠智能化的規劃能源使用效率，降低整體能源消耗、提升整體經濟效益。

在社會面，岱宇成立財團法人岱宇國際慈善基金會推廣公益活動，透過運動器材物資捐贈與捐款等方式，關懷社會弱勢、長照與推廣偏鄉教育，2021年度捐贈超過1,000萬元。

在治理面，岱宇依照企業文化中「尊重客戶」信念，採取嚴格品管、保障產品品質，透過國際標準ISO 9001品質管理系統與ISO 13485醫療器材品質管理系統，已連續6年獲得台灣精品獎肯定，其中，集團旗下品牌SOLE推出的CC81攀岩機，更是於2021年獲得銀質獎殊榮。

此外，岱宇亦將員工視為重要夥伴，除建立友善的職場環境外，集團亦設立職員福利委員會，提供定期健康檢查，並推動企業運動風氣，2021年支出超過600萬元，再次取得健康職場認證標章。