總統府提供

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蔡英文總統今天接見青商會幹部時，拜託支持年底的18歲公民權修憲複決。她說，青商會入會年齡就是18歲，這就是支持18歲公民權最有力的理由。11月26日的18歲公民權修憲複決就是關鍵的機會，絕對不能錯過。她拜託大家投下關鍵的一票，也希望發揮影響力，一起來宣傳、幫忙複決案可以過關。

「國際青年商會中華民國總會第70屆菁英幹部」今天由總會長黃信豪率領，內政部長徐國勇陪同，赴總統府拜會蔡英文。蔡英文恭喜青商總會今年立足臺灣滿70年，邁向新的里程碑。

她說，過去6年多來，她跟青商夥伴一直有許多的互動。包括每一年，她都會在這個場地跟「十大傑出青年」的當選人見面。這項選拔，因為青商總會的努力，今年已經邁向第60屆，「真的非常不簡單」。

她肯定青商夥伴，能夠掌握社會的需求和時代的脈動，持續為組織本身、以及為臺灣社會帶來改變。政府成立數位發展部，青商總會便積極推動數位轉型，讓青年的創意可以用更多元的方式，落實在行動當中。

蔡英文認為，這就是持續進步的青商總會。因此，她要拜託大家共同支持年底的18歲公民權修憲複決。青商會是全球最大的青年NGO組織，入會年齡就是18歲，這就是支持18歲公民權最有力的理由，她相信青商會所有的好朋友都是支持的。

她提到，長期以來，青商總會持續透過各式各樣的活動，吸引更多青年關心社會議題、參與公共事務。她要告訴大家，我們要提高青年對公共事務的參與，一起凝聚進步的力量，共同支持18歲公民權，讓臺灣民主更進步。11月26日的18歲公民權修憲複決，就是關鍵的機會，絕對不能錯過。

蔡英文指出，這一項投票門檻非常高，需要965萬張同意票，比她在2020年連任選舉時的得票數817萬張票還要多很多。除了拜託大家投下關鍵的一票，也希望大家發揮影響力，一起來宣傳、幫忙18歲公民權這項複決案可以過關。

她看到青商總會自我期許「2022年是臺灣青商展翅高飛的一年，期待全臺灣的青年朋友一同投入青商運動」。也希望跟大家一起努力，促進青年公共參與，也祝福青商總會在第70屆的新里程碑，持續擴大組織，創造更豐碩的成果。