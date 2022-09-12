台南名店「阿堂鹹粥」近年來多次漲價躍上新聞版面，9月初因一碗魚肚粥從200大漲到260元，引發大量網友負評，對此老闆張春堂表示不會降價，對自己的食物有信心，「我高湯用海魚熬煮4小時，和別人不能比，新聞越報、我生意越好！」

「阿堂鹹粥」9月再度宣布調漲，招牌魚肚及魚皮鹹粥從200元漲至260元，30%漲幅讓網友湧入Google評論狂留1星負評，批評虱目魚價格早下跌了為何還漲價，甚至有人檢舉老闆沒開發票，要國稅局介入調查。據《ETtoday》報導，「阿堂鹹粥」老闆張春堂表示，價格是不會調降的，「魚肚在菜市場買一塊要百元，我漲你價有什麼嗎？新聞現在報鹹粥漲到260，但裡面內容都沒報，這樣對嗎？」

張春堂指出，店裡主要是土魠魚，已漲到一台斤3、400元，一碗粥賣幾百哪有貴，直言魚不是只算產地價，中間還有中盤商、魚販，且租店面、請員工也都要花錢，「每個員工都是跟我1、20年的老婦人，能說生意差要辭一辭嗎？」

張春堂說，魚肚粥高湯是用海魚熬煮4小時，和別人不能比，反而新聞越報生意越好，客人還覺得他被冤枉，「我生意超好，做到打烊都還有客人」，至於未開發票一事，張春堂表示，同行只有他一家在開發票，說他沒開發票的可以去國稅局查。