新冠病毒變種OMICRON BA.5再掀疫情，再加上近期腸病毒也開始蠢蠢欲動，勤洗手成對抗病毒的最基本的防疫措施；三重區的信仰中心先嗇宮今年為因應疫情嚴峻，決定擴大捐贈洗手乳範圍，從原先的三蘆地區擴大到大新莊及三鶯地區各中小學，預計將捐出6000公斤的洗手乳，可惠及近6000班的學子，今(12)日特別舉辦捐贈儀式，由新北市副市長劉和然代表新北市府受贈。

先嗇宮過去在腸病毒肆虐校園時，即開始捐贈洗手乳給三蘆地區各中小學，今年也捐贈6000公斤的洗手乳，價值約1百萬，這次除了原本的三重地區共2074班受贈外，也擴及包含新莊、泰山、五股、八里及林口等大新莊地區共2684班，三鶯地區893班，共計有5651班受惠，希望各校每個洗手台都能放置洗手乳，貫徹勤洗手遠離病毒。

先嗇宮董事長李乾龍表示，非常感謝新北市長侯友宜對教育的重視，為了響應他照顧莘莘學子的辛苦，所以我們今年擴大捐贈範圍，除了三蘆地區以外，還拉到大新莊區、三鶯地區，總共有近6000班的學子，希望疫情趕快遠離。

劉和然表示，宗教不僅是在防疫過程中幫我們安定很多民心，其實也有很多實質的做為，尤其一些捐贈活動，非常謝謝先嗇宮，尤其特別謝謝董事長李乾龍以及所有的理監事，特別從三蘆地區的27所學校增加2個地區，就是三鶯以及大新莊，合起來119所學校，共6000公斤的洗手乳，這也剛好符合防疫裡面的三級防護，加上健康五原則的第一個勤洗手。

他說，今(12)日也正好是教育部新定的防疫措施首日上路，在這個時間點來做捐贈意義非凡，再加上疫情並沒有完全消失，還有點起起伏伏，但健康五原則不變，還是要勤洗手、戴口罩、量體溫、教室保持通風，生病就不要到學校，市府會持續來做。

劉和然還笑說，剛剛致詞特別提到，今天先嗇宮捐洗手乳給3個分區，「但新北市還有另外6個分區」，不過其實各地的宗教團體、公益組織都有捐贈，李乾龍董事長也私下承諾，若哪一區真的有困難，他也會持需來幫忙。