曲艾玲兒子與路永佳小孩為同學。（陳俊吉攝）

恢復單身的高毓璘表示每天都心情很好。（陳俊吉攝）

張齡予目前懷孕7個多月。（陳俊吉攝）

高毓璘（左起）、路永佳、曲艾玲、張齡予今一同出席公益活動。（陳俊吉攝）

連戰二媳婦路永佳今（12日）與曲艾玲、主播張齡予、高毓璘出席心希望人文教育關懷協會與育成社福基金會的公益活動，身為3寶媽的路永佳坦言常因小孩的教育問題與老公連勝武發生意見分歧，「跟小孩相處就是一種人際關係，我在花時間跟小孩相處，也要擅用智慧跟老公溝通」。

她說夫妻倆都出生在父權年代，加上公公對小孩的教育較為嚴謹，因此連勝武也傾向樹立規矩教育小孩，「但現在的小孩都很有想法，跟他們硬碰硬不會有比較好的結果，經過長時間的磨合，他才發現3個小孩不能用同套方式管教」，她說雖然2人曾因為教育問題發生過大衝突，但好在最後都願意為了小孩改變原始想法，那有因為爭吵考慮離婚嗎？她趕緊解釋沒有到那地步。

路永佳提到12歲的大兒子正值叛逆期，「我們親子現在最大的問題是，他不喜歡的東西為什麼我要強迫他去學」，她說她與連勝武分別希望小孩能夠學習小提琴、鋼琴，但實際上大兒子對2樣樂器都沒有興趣，曲艾玲也說：「我們每次在音樂教室上課，都看到兒子很痛苦，甚至趴在地上被老師拖進教室」，路永佳心疼的說當時小孩情緒近乎抓狂，夫妻倆才正視到問題，決定尊重小孩。

此外，日前遭爆料結束7年婚姻的主播高毓璘，今透露2、3年前就考慮離婚一事，並笑說恢單後心情變得很好，「我算是思想開放的人，而且現在都已經2022年，以前很多長輩每天吵架還在一起，其實都會給小孩帶來陰影，夫妻雙方要關係好，小孩的心靈才會健康」，她說當時是她主動找前夫溝通並提出離婚，決定退回朋友的他們在戶政事務所辦理離婚時還有說有笑，讓現場工作人員不敢相信，她也提到成為朋友後，2人關係多了一份尊重，比過去更融洽；現在有追求者嗎？她笑說目前沒有新戀情也沒有追求者，將來有好消息一定會跟大家分享，她也坦言可以談戀愛，但婚姻的部分就要再等等。