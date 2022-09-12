國立科學工藝博物館館長職務由國立台灣圖書館李館長秀鳳接任，國立台灣圖書館館長職務則由教育部秘書處曹副處長翠英接任，卸任（代理）、新任館長今天舉行交接，由教育部潘部長文忠監交。

新任國立科學工藝博物館館長李秀鳳為國立台灣師範大學公民教育與活動領導學系博士，曾任教育部專門委員、督學、教育部國民及學前教育署組長等職。

新任國立台灣圖書館館長曹翠英為國立政治大學教育學系博士，曾任教育部簡任秘書、學生事務及特殊教育司副司長等職。