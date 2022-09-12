民進黨新竹市長參選人沈慧虹12日表示，柯文哲和爭議不斷的鍾東錦同台，加上高虹安在跑攤時，也有國民黨前市長許明財與前議長謝文進陪同助選，她要問，民眾黨的政治價值到底是什麼？民眾黨根本是選擇與舊勢力站一起。

沈慧虹指出，前市長林智堅一直都在新竹，8年政績也無所不在，她自己是從不避談林智堅，林智堅是一起為新竹努力、打拚的最好夥伴，新竹的8年政績，鄉親也都看在眼裡。

針對高虹安批她是「失敗主義」，沈慧虹表示，高虹安就像是個失敗的Sales，只有空洞口號，去包裝自己對在地的不熟悉，高虹安所有提出的政見，不是早已經在推動，就是舊國民黨時期的失敗政策。

其中，高虹安提出的舊城政策，更是讓所有努力復興舊城的年輕人傷透了心，高不了解新竹，對過去8年市府推動香山建設視而不見，抹滅團隊的努力，更否定在這裡生活的新竹人。

再者，高虹安先前提出R1道路興建案停擺，更是讓人最遺憾的例子。沈慧虹說，當時自己和市府就是因為深知被徵收居民的痛苦，以及希望道路開發時，能有更多的溝通，因此暫緩整個計畫，但是高虹安現在重提R1道路，不顧民眾不願被徵收的心聲，至今也不敢說出是誰支持R1道路，這是把利益放在人民福祉之前。

她要反問高虹安，「究竟是誰支持你讓開發派站在一起？」、「是誰跟你重提R1道路？」、「又是誰告訴你R1道路可以這樣推動？」