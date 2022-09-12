寶島撞球女將周婕妤、魏子茜台北時間11日凌晨在奧地利2022年世界女子10號球錦標賽決賽對決，最終周婕妤9比3獲勝，兩位女將「金包銀」成績搶眼，總統蔡英文獲知選手傳回捷報，立即拍發賀電表達恭賀之意。

世界女子10號球錦標賽2009年在菲律賓連辦了5屆後，2014年起停辦、今年在贊助商力挺下復辦，台灣共有7名女子選手代表參賽，最終周婕妤、魏子茜勇闖金牌戰，讓台灣確定有兩面獎牌進帳。

周婕妤今年也在美國伯明罕世界運動會撞球項目奪銀，這次世界女子10號球錦標賽準決賽她遇上英國好手K.費雪（Kelly Fisher），9比4獲勝也報了伯明罕世運決賽落敗之仇，勇奪個人生涯首座世錦賽冠軍，而周婕妤也聯手張榮麟、吳坤霖於世界團隊錦標賽奪下銅牌，本屆世錦賽中華隊共囊括1金、1銀、1銅。

教育部體育署表示，在各國針對新冠肺炎疫情邊境管制措施逐漸鬆綁下，國際賽事逐漸復辦，各運動選手開始征戰國際舞台，爭取佳績同時讓全民看見運動員正向積極的力量。體育署未來仍將持續支援選手訓練所需，作選手們最堅強的後盾。