近日舉辦的22屆中國國際投資貿易洽談會（投洽會）當中，由中國國際投資貿易洽談會組委會與普華永道聯合發佈《中國投資熱點城市》報告中指出，隨著城鎮化不斷推進，城市發展呈現新態勢、產業轉型升級，也讓企業投資迎來新機遇，並挑選基礎紮實、未來發展動力強勁的18個城市，其中超過一半分佈在中西部地區。

據第一財經引述普華永道中國區域經濟主管合夥人張立鈞表示，改革開放40多年來，東南沿海城市飛速發展，一二線城市已達到發達國家水準，但中西部城市仍有很大發展空間，從內迴圈的角度來看，這是大陸經濟增長很重要的一個動力。

具體來看，入圍此次《報告》的18個投資熱點城市或區域，分別是廣州南沙區、贛州、長沙、荊州、貴陽、曲靖、成都、酒泉、銀川、鄂爾多斯、臨汾、保定、瀋陽、哈爾濱新區、淄博、青島即墨區、福州、泉州。

需要關注的是，大陸中西部城市在產業發展、企業投資扮演越來越重要的角色。從區域分佈看，大陸前7月的東部、中部、西部地區實際使用外資分別增長15.2％、30％和41.2％。

例如中部的湖北省荊州市，今年上半年全市實際使用外資2億1798萬美元、年增41.2％，其中FDI（外商直接投資）7492萬美元，完成全年目標57％；西部的雲南省曲靖市，在上半年的實際利用外資1672萬美元、年增率高達1572％、總量排名全省第二。