烏克蘭總統澤倫斯基今天證實，烏軍已自大規模反攻行動中，成功從俄羅斯手中奪回烏東戰略城市伊久姆。

法新社報導，俄羅斯入侵烏克蘭滿200天，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）向全國發表談話時感謝烏軍「解放了數百個城市、村落…包括最新的巴拉克列亞（Balakliya）、伊久姆（Izyum）以及庫皮揚斯克（Kupiansk）」。

烏克蘭軍方負責人稍早宣布，烏克蘭與俄羅斯軍隊在烏克蘭東北部交戰，這個月已經收復超過3000平方公里失土。

軍事觀察家表示，伊久姆證實被烏克蘭收復，將嚴重打擊俄羅斯在烏東的軍事野心。

路透社報導，澤倫斯基形容說，烏克蘭進攻行動是戰爭爆發至今6個月來的一大突破，並稱若基輔當局能取得更強大的武器，烏克蘭冬季將可收復更多失土。

這是俄羅斯3月撤離烏克蘭首都基輔（Kyiv）郊區以來最重大的一次挫敗，數以千計的俄軍拋下彈藥、裝備，逃離被他們當作後勤樞紐的伊久姆。

莫斯科當局對這次的失利幾乎隻字不提，對烏克蘭東北發生的事也沒有提出任何解釋。

烏克蘭取得的各項進展，對澤倫斯基來說有重要的政治意義，因為在俄國削減歐洲客戶的天然氣供應，讓能源危機迫在眉睫之際，他尋求讓歐洲保持團結，繼續支持烏國並提供武器和資金。

澤倫斯基表示，烏克蘭部隊將持續挺進。

他在基輔接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說：「我們不會停下腳步，我們會緩慢地、逐步地向前挺進。」

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）表示，烏國需要嚴守奪回的失土，防止俄羅斯回過頭攻擊綿長的烏國補給線。他告訴英國「金融時報」（Financial Times）說，烏軍如果推進得太遠，可能會被俄軍包圍。

但他表示，這次進攻行動比預期的要好得多，形容過程有如「雪球滾下山坡」一般。

他說：「這是俄羅斯可以被擊敗的跡象。」