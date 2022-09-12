以79元起超殺價格建立高CP值形象的堡王「King Deals超省餐」，即日起至10月31日推出限時新品「荒野小怪獸起司牛脆雞堡」，標榜以「牛雞雙拼的雙重美味夾擊，加20元可升級套餐，滿足肉食系吃肉慾望。「King Deals超省自由配」指定品項再享超省優惠，「漢堡、點心、飲料」豪華4件組，優惠價159元，美味和飽足感一次擁有。

漢堡王並提醒，「花生香菜雙堡」販售倒數，以及紅爆國外人氣新品「雞薯條」超殺優惠限時最後一天只到9月12日，各地吃貨趕緊衝！

漢堡王「King Deals超省餐」系列迎來新力軍「荒野小怪獸起司牛脆雞堡」，即日起至10月31日限時上市，經典的火烤牛肉排和外酥內嫩脆雞，淋上濃郁黃金起士醬及BBQ醬的雙醬美味，搭配新鮮生菜與美式起士片，雙層美味、雙重爽度，要張大嘴才能一口咬下，滿足肉食系的吃肉慾望！「荒野小怪獸起司牛脆雞堡」單點109元，再加20元即可升級套餐，含小份薯條、中杯百事可樂。

除「King Deals超省餐」外，漢堡王再推「King Deals超省自由配」個人獨享豪華餐4件組，消費指定品項即可享有省翻天優惠。任選1款漢堡（花生香菜刈包烤牛堡、法式第戎烤牛堡、小華堡、辣味小華堡、小怪獸香豬脆雞堡、花生培根脆雞堡、華鱈魚堡、雙起士牛肉堡）、2款點心（雞塊4塊、BK雞翅1對、蘋果派1個、中份辣薯球、中份洋蔥圈、中份薯條）及1杯飲料（小杯百事可樂、小杯綠茶、冰淇淋、小杯研磨咖啡），組合價只要159元，強調一個人也能自在獨享高CP值火烤美味。

漢堡王廣受消費者好評不斷的花生香菜系列漢堡「花生香菜刈包烤牛堡」、「辣味花生香菜雙豬扒堡」，限時販售至9月22日，喜歡台味的堡迷們別錯過。漢堡王紅爆國外的漢堡王獨家夯品「雞薯條」，口味鹹香、外酥內嫩，自9月於台灣正式開賣以來深受廣大粉絲喜愛，原價69元、加購價55元，9月6日至9月12日首周嚐鮮價49元，優惠只到今日。