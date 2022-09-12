一輛統聯客運昨天晚上開到國道一號台中后里段，駕駛卻昏迷送醫搶救。（警方提供）

江姓駕駛車停路肩後陷入昏迷，乘客見狀立馬接力為他CPR。（民眾提供）

江姓駕駛車停路肩後陷入昏迷，乘客見狀立馬接力為他CPR。（民眾提供）

江姓駕駛車停路肩後陷入昏迷，乘客見狀立馬接力為他CPR。（民眾提供）

「救人於一瞬間！」統聯客運56歲的江姓司機，昨晚載客人要北上，剛開上國道1號台中后里段，江男向乘客說他身體不舒服，車停在路肩後他突然昏迷；乘客見狀接力輪流對他做心肺復甦術急救並送醫；警方指出，江姓司機雖救回一命，目前仍在醫院插管治療中，有生命危險。

國道警察泰安分隊調查說，統聯客運56歲的江姓駕駛，昨天晚上開車載客人要從台中北上；客運車剛開上國道一號在后里段時，江男透過廣播向乘客說自己身體不舒服，他將車停妥路肩後，就陷入昏迷失去意識。

警方表示，有乘客人打電話報案，車上的乘客有人為他做CPR，當救護車到場時，駕駛已失去呼吸心跳被送到衛福部豐原醫院急救。江男目前昏迷指數3，插管使用呼吸器中，他腦部無出血，但血栓指數高仍有生命危險。

警方強調，江姓駕駛車停路肩後陷入昏迷，有乘客感謝他硬撐著身體不適，確保乘客安全，乘客指出當時換大家救駕駛輪流接力為他CPR；昨天晚上是中秋連假的最後一天，國道車流量大，乘客輪流急救駕駛過程，眾人也急著望救護車何時到？客運業者後來派另輛客運車上國道接駁乘客。