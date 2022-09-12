清冠一號政策轉彎，傳出是前指揮官、民進黨台北市長參選人陳時中漏夜要求衛福部次長王必勝修正，陳昨天先稱有與王見面，後又改口稱已經很久沒見。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天怒批，陳時中常常前後說法不一，反反覆覆，看起來沒有主見，如被背後黑手操控的魁儡。

衛福部日前公告「清冠一號」公費對象限縮為「高風險族群」，引發中醫師公會全國聯合會不滿，隔日趕緊放寬適用範圍。王必勝卻說「這幾天都沒見到陳」，陳時中昨天上午說曾經跟王必勝聯絡，下午卻否認曾經就行清冠一號與王必勝溝通過，被嘲諷是「對口供」。

蔣萬安今天出席台北市里長提名同志團結大會，他直指，陳時中常常前後說法不一，說一個謊要用另一個謊言來圓，清冠一號問題，王必勝說未與陳聯繫，陳一開始說有與王溝通，後來又改口說沒有；包括疫苗採購合約前後說法也不一致，陳時中一開始說封存30年，說不是機密是保存不是保密，後來又根據國家機密保護法才封存。

蔣萬安炮轟，反反覆覆、顛三倒四，這就是陳時中，看起來就是沒有立場、主見，如被背後黑手操控的魁儡，人設不斷變化、找不到方向，在很多事情上也不清楚如何表達立場。

此外，陳時中昨出席中醫師後援會成立大會時，衛生福利部部長薛瑞元親自到場致詞表達支持。蔣萬安指出，民進黨行政不中立，大家看得很清楚，動用中央、地方各項資源為特定參選人助選，從陳時中辭職當天，衛福部就利用公帑幫陳辦惜別會，甚至出書、新書發表，大家看到也不意外，但市民對於行政不中立、濫用行政資源都非常反感。