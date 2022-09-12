民進黨新竹市長候選人沈慧虹日前接受民視《新聞觀測站》胡婉玲專訪，提起出生農家背景，爸媽靠種田與鐵工為生，用賣穀的微薄收入栽培沈慧虹一路上大學、考公職，沈慧虹形容，參選新竹市長就像是從未想過的「奇幻旅程」，她會把握實現所學的機會，「為大家帶來更好生活」是不變的初衷。

沈慧虹說，爸爸小學畢業、媽媽只有讀到小學二年級，她身為家中長女，背負父母期待，考上公職，一路打拼、從台鐵史上首位女站長，到新竹市交通處長、副市長，從公務員跨界到政務官，更出來參選新竹市長，她形容這完全是沒有想過的「奇幻旅程」。

沈慧虹說，父母在雲林靠種田、做鐵工維生，小時候她常去甘蔗田裡幫忙，遇到蛇、青蛙是家常便飯，家裡並不寬裕，因此爸媽往往夏天一拿到賣穀物的錢，「錢才剛到手中，還沒熱，就拿去交沈慧虹的註冊費」，沈慧虹笑著說，從台中女中、淡江大學，她這個「種田的小孩」，就是靠土地收成的穀物，一路順利畢業。

沈慧虹回憶，有次不識字的媽媽到郵局領錢、要填領錢單，不會寫自己的名字，拜託行員幫她填上，卻被行員冷嘲「誰叫妳不念書」，媽媽當場回她：「不是不念，是我沒有機會念，我女兒以後一定比妳會念書。」沈慧虹說，媽媽的這席話她記住了，媽媽不曾擁有的「機會」，她一定爭氣，不讓爸媽丟臉。

沈慧虹受訪時強調，「運用我所學所想，為大家帶來更好的生活，是一件很快樂的事情。」（沈慧虹辦公室提供）

談起如何踏入選舉，沈慧虹說，自己大學、研究所、考公職都是「交通專長」，林智堅市長邀請她競選新竹市長時，「覺得機會就像一道光，光來了就抓住它，可以證明所學所想、實現它」。

過去熱衷交通、一提到交通就滔滔不絕的沈慧虹，於新竹市副市長任內引進Youbike，新闢公道三道路、新闢三姓橋道路與南寮大道，解決地方30年以上的交通難題，而沈慧虹也強調，新竹輕軌是翻轉新竹市交通的契機，她將全力推動。

主持人胡婉玲也問及未來政策方向，沈慧虹回應，推動新竹輕軌、加碼營養午餐、為產業找土地、協助市民交通和就學，都是她未來要繼續推動的重要工作，「運用我所學所想，為大家帶來更好的生活，是一件很快樂的事情」。