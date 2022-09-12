近期北市各區公所接獲民眾於網路社群流傳「為關懷及照顧經濟弱勢長者，台北市2022年恢復發放敬老金」的訊息，社會局強調，此為假消息，請民眾勿信、勿轉傳，否則恐觸犯社會秩序维護法，處3日以下拘留或新台幣3萬以下罰緩。

社會局表示，近日有一則網傳訊息「為關懷及照顧經濟弱勢長者，台北市2022年恢復發放敬老金。符合條件者，將收到單位通知，由主管機關以轉帳方式發给至指定郵局或台北富邦銀行帳戶，必要時由區公所派專人發给現金。」已確認為假訊息，請民眾勿轉發。

社會局說明，目前2022年重陽敬老禮金仍维持致送65歲至98歲（原住民55歲至88歲）低收、中低收、中低老人津貼長者1500元，以及99歲以上（原住民89歲以上）長者10000元。

社會局說明，2023年除仍然維持現行低收、中低收及中低老津長者致送1500元及99歲以上（原住民為89歲以上）的人瑞長者致送10000元外；其餘各年龄级距長者，依北市老年人口數計算，約致送1200元。相關補助資訊可至社會局網站查詢。