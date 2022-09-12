在權值股以及旅遊相關族群領漲下，日股12日走高，早盤結束時，日經指數收28,528.9點，漲314.15點或1.11%。東證收1,978.15點，漲12.62點或0.64%。

大和證券認為，日股大漲是因為美國大幅升息的疑慮已經釋懷，因為有9成已預期聯準會將把利率一次調高75個基本點。同時，當風險偏好改善時，日股比較受到青睞，因為比其它股市要來得便宜。

大型類股中，迅銷漲2.27%，軟銀漲2.8%，東京威力科創也漲2%。另外，有消息傳出，日本政府正考慮最晚在10月之前，取消海外遊客每日赴日上限，故旅遊與零售族群表現亮眼。

百貨業者上漲，J Front Retailing漲2.78%，高島屋漲2.53%。航空產業與鐵路走高，分別一度上漲2.25%以及1.79%，例如，全日空漲2.45%，日航漲1.96%，京成電鐵也漲2.9%。

不過分析師指出，盤中受到放寬消息激勵而上揚的相關類股，會不會真正受惠還不知道，因為中國大陸還是有嚴格抗疫規定，可出國的旅遊人數並沒有增加。