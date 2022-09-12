台鋼集團旗下螺絲螺帽廠久陽(5011)公告8月自結合併營收4.15億元，年增46%、月增5.18%；累計前8月合併營收為31.29億，年增35.60%。

久陽表示，目前正值鋼市淡季，螺絲本業在接單部分，受短暫季節因素影響，需求趨緩，業務端重新釐定銷售策略，調整盤價以增加接單量；在出貨部分，受惠大陸持續封港、海運費走低等有利因素，客人出貨意願提升，出貨順暢，螺絲本業8月份營收跳高，前8月累計營收已超越去年，預估今年在營收與獲利上都將寫下10年來歷史新頁，至Q4旺季來臨，接單動能回溫，今年營運成果勢必更上層樓。

在轉投資部分，集團致力於環保產業發展，積極投入綠色能源開發，子公司榮福在現有標案上積極提升營運效率，更規劃明年焚化爐標案的投標，擴展營運成長動能。孫公司台鋼能源搭配集團規劃，除擴展太陽能發電外，將進行整體再生能源案場的拓展以及新能源營運的評估投入。

董事長孫正強表示，螺絲本業因應訂單需求適時擴產，提升營收與獲利，子公司台鋼運輸亦積極組建自營車隊，增加貨運調度靈活度，並降低成本，久陽集團2022年母子公司營收預期都將各自創高，在營運與獲利上將是豐碩的一年。