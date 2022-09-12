畜產所去年送回蘭嶼的原生種蘭嶼豬，已經順利繁衍新生代豬寶寶。（台東種畜繁殖場提供）

蘭嶼豬是台灣特有古老豬種，也是當地達悟族人的重要家豬，但因長年與商用豬雜交，原生種逐漸消失，畜產試驗所台東種畜繁殖場經過40年的保種復育，去年將1批純種蘭嶼豬送返朗島部落，已順利繁衍豬寶寶，可見在台灣長大的蘭嶼豬，相當適應家鄉的環境，讓研究人員很欣慰。

台東種畜繁殖場場長章嘉潔表示，蘭嶼豬為現存古老的豬種，經推算起源於2.9萬年前，冰河時期野豬從東南亞遷移來台後所馴化，是台灣特有的小型豬種，又稱蘭嶼小耳種豬，具有耳小豎立、毛質短而黑的特徵，但是隨著各式家豬引入蘭嶼後，逐漸取代蘭嶼豬，生下的後代特徵也和原生種有明顯的不同，純種蘭嶼豬逐漸消失。

章嘉潔指出，生物醫學界為尋找合適的實驗動物，40年前從蘭嶼找到這個純正的蘭嶼豬，在無心插柳的情況下，由畜試所在台灣進行保種及復育，去年1月成功將10公、18母原生種蘭嶼豬送返蘭嶼朗島部落，交由14戶領養，已有12戶順利繁衍出新生代豬寶寶，可見在台灣長大的蘭嶼豬回家後，已經能適應當地的環境。

據了解，一般豬種1歲齡體重為150-180公斤，蘭嶼豬體重則為45-70公斤，一般豬種每胎產下仔豬數為10-14頭，蘭嶼豬則為5-8頭。過去蘭嶼島上家家戶戶都會養幾頭豬，達悟族人認為豬是財富的象徵，新居落成、婚禮喜慶都與蘭嶼豬有深刻連結，當地人很高興蘭嶼豬又回到身邊，蘭嶼豬不單單是食物，還具有非常多功能，不管任何節慶都有牠的身影。

此外，台東繁殖場也嘗試餵蘭嶼豬吃島上唾手可得的地瓜，以取代部分飼料，結果發現如肉質中水解胺基酸含量及形成好風味的脂肪酸組成比例均明顯提升，有利形成蘭嶼豬特色風味的肉品，而這也是當地耆老懷念的好滋味。