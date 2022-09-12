啟思民本基金會今天（12日）公布9月份廢死議題相關民調，根據民調顯示，有75％民眾非常不贊成廢除死刑、不太贊成的民眾也達11.9％，合計約有86.9％民眾不贊成廢除死刑。啟思民本基金會董事長江啟臣表示，死刑存在有其必要，這可說是社會高度共識，民眾也同意死刑會對防制重大犯罪有一定的效果，執政者應該聽聽民眾的聲音。

啟思民本民調結果指出，針對台南殺警案是否同意應該嚴懲歹徒，並速審、速決、速行。在樣本數1050位民眾中，有80.8％非常同意、10.7％還算同意、4.9％不太同意、2.9％非常不同意、0.6％不知道或沒意見。

另外，針對外界質疑警械使用過於受限與《警械使用條例》修改延宕等，是否同意內政部長徐國勇應該為此負責下台。有60.3％民眾表示非常同意、13.9％民眾表示還算同意、16％民眾不太同意、5.6％民眾非常不同意、4.2％民眾不知道或沒意見。

江啟臣認為，這次的民調有9成的民眾認為死刑應儘速執行，超過8成認為不應廢除死刑，而對於蔡總統所說「廢死是普世目標」，超過8成不認同，交叉分析更顯示是跨年齡、跨黨派的反對，死刑存在有其必要，這是社會普遍共識，同時死刑存在並有效執行，民眾也同意會對防制重大犯罪有一定的效果，執政者應該聽聽民眾的聲音。

資深媒體人丁學偉表示，過去民眾對台灣治安普遍引以為傲，但今天卻有超過7成民眾認為治安狀況不佳，主要就是近來一個半月發生多起槍擊命案，還有重大殺人案，若不能及時嚴辦嚴懲，就會造成人民恐慌，重大刑案會有學習效應如果讓他繼續蔓延，人民有免於恐懼的自由，政府若要實質廢死，就必須要提出配套，否則如何讓人民信服。法有明文卻不執行是在自損機關公信，同時民調也顯示人民對司法的不信任，不信任的原因就是法官不願意判死，也無怪乎被民眾稱做恐龍法官，法官常說可教化而未判死，但卻沒有說明如何教化。家屬需要的不是加害人的一聲對不起，請法官同理家屬的心情，對不起無法撫慰家屬的心靈。

江啟臣表示，對於內政部說要人給人、要錢給錢，內政部要說到做到，該修法就修法，同時司法相關制度是否要配合修正調整，也應該儘快配合，才能真正遏止犯罪。