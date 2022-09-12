美國以維護國家安全為由，禁止超微、輝達向大陸銷售人工智慧晶片，引發市場震撼，不過有專家卻認為，此事給予大陸國內廠商與相關產業崛起的機會，如同當年美國禁止英特爾向大陸銷售超級電腦晶片，最後大陸自己成功替超級電腦設計了晶片。

路透社報導，美國禁止人工晶片銷往大陸，是打擊超級電腦、高效能運算及人工智慧等領域的其中一部份，去年美國將7家超級電腦企業及機構列入貿易黑名單，如今又禁止超微、輝達出貨人工智慧晶片至大陸，未來不排除會擴大制裁範圍。

不過，上周四，專門研究人工智慧領域的獨立組織MLCommons發布報告指出，Shanghai Biren Intelligent Technology的人工智慧晶片擁有出色效率，甚至超越其中一款被美國政府限制出貨的人工智慧晶片。

專家認為，這種里程碑代表，大陸廠商能獲得額外的機會，因為許多許多客戶無法取得國外的晶片，而他們能生產類似產品。電腦科學教授Jack Dongarra表示，「以前看過類似狀況，美國禁止英特爾晶片進入大陸及開發超級電腦的地方，最後大陸自行設計出超級電腦的晶片。」

分析機構CCS Insight分析師Wayne Lam表示，Shanghai Biren已經展現實力，商機已經落在他們身上，可能會因此獲得成功。不過，有不具名的分析師與晶片業高級主管認為，要在人工智慧領域獲得成功，不僅是生產晶片，還需要一套能與輝達CUDA平台競爭的人工智慧軟體系統。

商業戰略機構Albright Stonebridge Group高級副總裁Paul Triolo也說，「人工智慧領域的大陸企業，必須證明他們是有能力的公司，能夠生產最先進的硬體設備，同時提供軟體系統。」