星宇航空（2646）迎旅遊潮，10月28日開航沖繩、札幌兩大國人喜愛的東北亞旅遊勝地，同步復飛越南峴港航線。星宇表示，隨著政府入境管制逐步開放，8月收入月增比、年增比已連續四個月正成長，為配合逐步提升的機位需求，各航線將持續增班，並積極籌備新航點開拓飛行版圖。

星宇航空目前飛航澳門、檳城、曼谷、東京、大阪、福岡、新加坡、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉等航點，隨著疫情趨緩及各國限制鬆綁的腳步，會持續滾動式彈性調整。現有3架A330neo執飛曼谷、胡志明市及新加坡航線，後續也計劃飛航大阪。

星宇航空機隊按規劃穩步擴張，年底前再交付1架A330neo、2架A350 XWB廣體客機，以配合逐漸回溫的機位需求，也積極佈局北美、深耕商務轉機客市場。

展望下半年旅遊市場復甦，日本向來是台灣旅客最喜愛的旅遊國家之一，繼東京、大阪和福岡定期航線後，星宇選定距台灣最近的日本縣市「沖繩」、冬季觀光勝地「札幌」為新航點，也同步恢復睽違已久的峴港每日定期航班。

飛行時間僅需約70分鐘的沖繩，可輕鬆造訪超夯觀光名勝，如波之上神宮、古宇利島、國際通、玉泉洞、美麗島水族館、美國村等，也可選擇跳島玩法至宮古島、石垣島，擁抱海島艷陽。

日本冬季熱門旅遊城市「札幌」也將同步開航，距今150年前才開拓的北海道，在日本屬歷史較短的地區，留下許多西式建築。著名景點北海道廳舊廳舍、札幌市鐘樓、北海道神宮、札幌電視塔等，每逢冬季有眾多旅客慕名到來，欣賞美麗的雪景和冰雕。