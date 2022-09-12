台泥儲能旗下的充電品牌NHOA.TCC將於13日啟用全台首座「森林系」充電站－台北至善站，設有二樓超大觀景台，由於座落在北市至善公園，充電時不僅能登上觀景台欣賞一片綠意，遠眺陽明山，晚上還可以無遮蔽觀星，讓車主等待充電時也身心療癒，體現NHOA.TCC「人車一起充電」的品牌訴求。

台泥儲能指出，因應國內為數最多的電動車主－特斯拉的TPC專屬充電規格需求，NHOA.TCC至善站設有「超強轉接頭──CCS1轉TPC」。

台泥儲能表示，至善站開幕前10天（9月13至22日），推出連三項活動：一、充電優惠每度9.2元，充電滿15度，可抽100元充電金的優惠；二、號召TPC車主到至善站體驗「超強轉接頭」，使用CCS1轉TPC轉接頭成功充電的車主，至Plugshare拍照打卡報到，就有機會抽中「五星級君品酒店雙人早餐券」。三、開幕首個周末（9月17～18日）凡到至善站充電，可獲得「春一枝」冰棒。