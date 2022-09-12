2022「NISSAN小小汽車達人」服務廠工作體驗營報名開始

裕隆日產汽車（2227）因應防疫政策鬆綁、消費市場回溫，為持續推廣兒童汽車知識體驗活動及車主，將於9月18日及9月25日分別在全台9家NISSAN服務廠，舉辦2022「NISSAN 小小汽車達人」服務廠工作體驗營活動，全台共計300個名額，開放車主自9月12日起至9月15日止於NISSAN官網線上報名。

裕日車指出，「小小汽車達人」服務廠工作體驗營活動，自2019年首次舉辦以來獲得參加車主朋友熱烈迴響，去年因疫情升溫，為配合防疫安全停辦大型群聚活動，隨著疫情指揮中心宣布9月12日後防疫政策逐步鬆綁，預估消費市場活動亦將開始回溫，為持續推廣兒童汽車知識體驗活動，NISSAN再次舉辦「NISSAN小小汽車達人」服務廠工作體驗營。

裕日車表示，歡迎NISSAN車主家中4～7歲小朋友報名參加2022「NISSAN小小汽車達人」服務廠工作體驗營，透過認識服務廠工作環境、流程及實際工作體驗，更加了解汽車相關知識及愛車保養流程，並藉由寓教於樂的車型益智互動遊戲，創造車主家庭與親子同樂的美好時光。