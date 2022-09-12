潭子區公所於國道橋下空地打造首座機車考照練習場，12日與監理站合作舉行考照服務。（陳淑娥攝）

潭子區公所於國道橋下空地打造首座機車考照練習場，12日與監理站合作舉行考照服務。（陳淑娥攝）

在立委楊瓊瓔協助下，潭子區公所於國道橋下空地打造首座機車考照練習場。（陳淑娥攝）

台中市潭子區欠缺機車路考練習場，考照居民須跨區練習，潭子區公所於國道橋下空地打造首座機車考照練習場，12日與監理站合作舉行考照服務，許多考生勤加練習，打敗大魔王「直線7秒」、「直角轉彎」輕鬆過關，直呼有練習場真好。

台灣機車密度世界之冠，去年死傷數飆破37萬創歷史新高，許多交通意外都是無照駕駛，持有駕照顯得相當重要。

潭子區長林勳爵指出，轄區內沒有機車考照練習場，居民考駕照若要事先練習，必須遠赴大雅、神岡練習場或豐原監理站、北屯監理站，非常不方便，希望公所能設置機車考照練習場。

在立委楊瓊瓔及市議員賴朝國協助下，於國道4號橋下空間設置潭子首座機車考照練習場，上周甫完工，12日與監理站合作舉行考照服務，考照前5日，楊瓊瓔服務處更熱心安排教練輔導路考練習，讓考生面對大魔王「直線7秒」、「直角轉彎」也能輕鬆過關。

楊瓊瓔表示，台灣機車密度世界之冠，去年機車死傷數飆破37萬創下歷史新高，機車考照制度受到關注，服務處每年結合區公所或公益團體極力向豐原監理站爭取於暑假辦理在地考照，名額常遭秒殺，代表民眾對在地考照服務有極大需求。

賴朝國說，機車駕照路考包括兩段式轉彎、變換車道、直角轉彎、停車再開等項目，練習場可讓民眾事先練習，熟悉考試流程，以免正式路考時因怯場而無法通過考試，這幾天已有不少民眾到練習場練習，現場標線均比照監理站的實際規格，相當有臨場感。

地方家長指出，許多交通意外都是無照騎士肇事，暑假期間有許多學生會去考機車駕照，有了練習場，可以幫助學生考照以免受罰，且通過路考，可減少交通事故的發生機率，他這幾天都陪孩子到練習場，為了孩子的騎車安全，一定要先考照後才上路。

陪考家長說，潭子區在地居民都對這項「方便」的服務感到格外的貼心，今天上午雖然下著雨，依舊不減民眾的熱情參與，希望監理站能維持每年辦理在地考照的服務。

剛滿18歲李姓考生指出，雖然有漫長的暑假可以練習騎機車，但因為家人工作忙碌而沒有時間陪同前往監理站考試，有了練習場，讓他們可以不用冒無照風險到豐原監理站考駕照。