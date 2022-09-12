「世界步道影展在台灣」於9月4日揭開序幕，新北市政府作為獨家放映場地，期許讓台灣熱愛步道及山徑的旅客們透過大螢幕感受美國、日本、巴西、約旦、南非等地對同一主題的熱情。本次影展總共有9月4日、10月2日、11月6日等3個場次、超過30部影音，並邀請設計師蕭青陽、作家小野、旅遊達人溫士凱、節目製作人鄭凱駿等人與觀眾暢談映後心得，座位有限，歡迎上網報名。

9月4日場次以2018年第一屆世界步道影展為主題，映後座談由蕭青陽、小野暢聊該屆影展短片輯的觀影感受，淡蘭古道形象影片也在短片輯之列，新北市政府觀光旅遊局楊宗珉局長表示，這是淡蘭古道初試啼聲之作，導演蕭青陽打破以往對山徑影片的想像，從台灣先民走入淡蘭山徑的文化面向切入，融入傳統布袋戲、國樂、古法手作步道及移墾漢民對土地公之景仰等元素，交織出現代人走入淡蘭古道鑑古知今及人生體悟的重大意義。長片片單則是當年榮獲最佳劇情片的「菲爾的朝聖之路」，講述罹癌者完成西班牙徒步朝聖之前先在自家後院沙盤推演這段朝聖之路的堅韌意志。

世界步道影展由國際組織世界步道聯盟從2018年起舉辦，今年新北市政府攜手千里步道協會成就「世界步道影展在台灣」，也是首次在亞洲舉辦，一口氣放映世界步道影展兩屆以來的得獎及參賽作品，同時也由達人精選出淡蘭古道三部曲及台灣本土多支步道相關影片，步道主題襯有多元觀點，包括朝聖、探險、自然、文化、修護工法、步道修護師等，兼具長片短片，將令民眾大飽眼福。

千里步道協會指出，「世界步道影展在台灣」其實是亞洲步道大會的暖身活動之一，系列暖身活動的高潮將迎來亞洲各國貴賓在今年12月來台參加亞洲步道大會，屆時會帶國際友人實地走訪淡蘭古道等國家級綠道，歡迎國人先從報名「世界步道影展在台灣」開始，一同感受步道之旅的熱忱。目前尚有10/2、11/6（每月第一個周日）的10:00-16:30場次，地點在新北市政府的507會議室。

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