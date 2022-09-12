【旅奇傳媒/編輯部報導】臺東是緊鄰太平洋而生的海洋城市，為了讓更多民眾能夠體驗臺東藍海的生活日常，臺東縣政府將於9月17日起首次推出屬於臺東的全新特色品牌「2022藍海生活節」，相關海洋遊憩體驗報名已於9月2日中午後結合「臺東好玩卡」正式上線提供報名，名額有限！請洽相關粉絲專頁查詢。

▲2022臺東藍海生活節將於9月17日至9月25日連續兩個周末假期推出。 圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

臺東縣政府表示，蔚藍的天空、湛藍的海岸所呈現的臺東藍，是專屬於臺東的城市色彩，也成為大自然賜予臺東最純粹的色彩，「每一天一打開窗戶就能看到蔚藍的太平洋」幾乎成為居住在海線臺東縣民的生活日常，也成為一種「海就是生活」的悠閒生活形態，不管是浪的聲音，海的氣味，永遠是東臺灣最愜意的一種慢活風潮。

今年首次舉辦「2022藍海生活節」，將於9月17日至9月25日連續兩個周末假期推出，以環繞「慢遊、慢活」的核心概念，將配合臺東四大海洋遊憩基地的設立在杉原灣、活水湖、金樽以及綠島進行海洋遊憩生態體驗來感受臺東在地的藍海生活，也特別邀請來自夏威夷國寶級大師Kimokeo Kapahulehua（Unkle K）前來進行南島海洋文化濃厚的支架大洋舟（Outrigger Canoe）的教學體驗以及別開生面的夏威夷海洋祈福儀式（Ask for permission canoe blessing），更於海上網美景點「臺東小冰島」的馬武窟溪以及活水湖舉辦SUP立式划槳及獨木舟的教學體驗主題活動，而此行也將與國立臺東大學、臺東縣立東河國小、均一國際學校及臺東東海岸的刺桐部落及都歷部落進行南島文化的雙向交流，逐步開啟臺東海憩發展與國際接軌的橋樑。

▲綠島的海洋生態繽紛多彩。 圖：shutterstock／來源

9月17日至10月16日期間也將推出兩天一夜的綠島潛水特色生態旅遊，更以潛水體驗及夜訪潮間帶可以一窺多彩繽紛的海洋生態，讓2022藍海生活節可以以沉浸式的海洋體驗活動，以「慢」的型態藉由大海走進你我的生活，歡迎您一起前來東海岸，放下心靈包袱，重新感受不一樣的臺東在地日常生活。

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