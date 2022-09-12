國民黨台北市長參選人蔣萬安。（楊亞璇攝）

慈濟近日披露疫苗採購艱辛過程，指有自政界、工商業界等大老的電話，但身為防疫指揮官的民進黨台北市長參選人陳時中否認。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天說，民進黨利用背後力量操控沒有立場、沒主見的指揮官，不斷阻擋疫苗、護航高端，陳時中就只是被當成魁儡一樣，聽命行事、罔顧人命。

蔣萬安今天出席台北市里長提名同志團結大會，他說，這就是你要相信慈濟還是相信民進黨？就像之前要相信台大還是相信民進黨？慈濟昨天第一時間出來還原採購真相，直指政府有人在阻擋疫苗，晚間又再次發聲明表達所說都是事實，也都是媒體報導過，狠狠打臉陳時中與民進黨政府。

他指出，大家已經非常清楚，看到採購過程就是有人在阻擋疫苗，大家也都知道是誰，民進黨利用背後力量操控沒有立場、沒主見的指揮官，不斷阻擋疫苗、護航高端，就只是被當成魁儡一樣，聽命行事、罔顧人命，這是市民朋友最無法接受的。

蔣萬安強調，政治防疫大家已經非常厭惡，認為非常惡劣，不顧民眾生命健康安全，到底有多大的利益，需要將採購過程封存30年？