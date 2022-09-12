吳青峰參加「凹嗚狼人殺-特別企劃」，與五堅情合照。（環球音樂提供）

吳青峰與八大綜合台《娛樂百分百》合作「凹嗚狼人殺-特別企劃」。（環球音樂提供）

吳青峰與《娛樂百分百》首次合作「凹嗚狼人殺-特別企劃」，日前青峰進到節目攝影棚，以興奮的心情表示：「距離上次參與《娛樂百分百》錄製已經相隔至少10年以上，現在來到現場，我覺得我好像來觀光的！」談及此次合作契機，他透露：「其實是我自己毛遂自薦，因為最近要發行的新專輯裡，每一首歌都會代表一種我跟創作的關係，這個關係我也都會用一個角色來比喻，因此就覺得跟狼人殺裡面有很多角色一樣，很契合。」

這次節目特別把青峰新專輯《馬拉美的星期二》中的12首新歌，套用在遊戲角色裡呈現，帶給觀眾視覺與聽覺的雙重享受。提到「凹嗚狼人殺」，青峰透露自己私下每天吃飯都配狼人殺，坦言：「但是我都猜不中，加上血液都在腦子裡轉不動，還會吃到消化不良。」

此外，青峰也點名在看「凹嗚狼人殺」時覺得黃偉晉比較容易被看透，一番話令看不透黃偉晉的眾人頗為吃驚，賴晏駒立馬邀約表示：「那拜託你來玩，因為我們很少人能看透偉晉。」想不到，卻被青峰一秒拒絕，他表示：「我覺得中年就業大不易，就請大家還是讓我觀戰就好。」青峰也透露自己還是幼兒班等級的新手，「但我有聽說陳零九是狼人殺界的補教名師，如果真的要找老師的話，我會再跟他學。」

青峰也表示新專輯中的每一首歌曲，都是一種吳青峰與創作的關係，在發想特別企劃初期，原本只想到角色可以互相應對，「但後來發現，每一個角色在不同地方、不同情境會有不同對話，就跟狼人殺一樣。」