新北市議會今起總質詢，恩恩案再成民進黨團質詢重點，新北市議員李坤城表示，新北市三個遭到求償的機關國賠委員會內部人員比例高，根本是球員兼裁判，審議過程更是未邀恩恩爸參與。新北市長侯友宜表示，疫情指揮中心在事件發生並將辦法修改後，新北市府就依照規定處理，對於該負的責任，自己一定會扛起來。

陳啟能說，新北市確診人數占全國三分之一，侯更透過訊息帶風向，如讓民眾去搶快篩劑，導致現在很多人快篩到現在還沒用完。

侯友宜指出，中央在清零與共存上都沒有說清楚，新北市府在4月11日提出居格轉型，陳時中部長還誇讚他們做得很好，另外當初中央Trace系統不通，他也向中央反映過，如果中央及早處理，市民就不會這麼辛苦。

李坤城則指出，恩恩家屬對新北市府衛生局、消防局、法制局要求賠償遭到拒絕，且3機關國賠委員會府內委員明顯比府外委員還多，就是球員兼裁判，且國賠會依照規定，可依職權找恩恩爸到現場陳述意見，卻沒有邀請。

侯友宜說，他並沒有參加審議委員會，對於結果都表示尊重，當時疫情指揮中心在事件發生後修改辦法，新北市府就依照規定處理。對於該負的責任，自己一定會扛起來，若監察院要調查，他都會尊重。

法制局長吳宗憲指出，市府的委員會當天到場開會的有10位府內委員、2位外聘委員；而消防局委員會則是府內及府外委員各有3人參加；至於衛生局則是府內有6位委員、府外2位委員參與會議。

吳宗憲則指出，過去是對請求人的申請書不明確，他們才會要求本人來說明，但恩恩案應有請專業律師來協助，內容非常明確，所以就沒有請恩恩爸到場說明。