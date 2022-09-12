無黨籍北市長參選人黃珊珊「限量應援小物發布會」12日舉行，黃珊珊(中)親自走台步介紹該競選團隊設計防疫多功能外套。（陳怡誠攝）

無黨籍台北市長參選人黃珊珊12日公布競選限量應援小物，並以母雞之姿，率民眾黨議員參選人們一同走秀，愛犬「小俠」也驚喜現身，超Q模樣萌翻眾人，不過黃曾批民進黨參選人陳時中將寵物犬「沿八」當作選舉工具，如今應援小物卻大打萌寵牌，她表示，小俠是商品圖畫主角，所以才現身支持一下。

黃珊珊團隊上午發表第一波限量應援小物，並與民眾黨台北市議員參選人楊寶楨、黃瀞瑩、陳宥丞、陳思宇及民眾黨發言人「國旗女孩」張宇彤、國家治理學院副主任盧冠妃一起走秀，展示本次公布的4大類應援商品。

而應援小物中包括「防疫必備組」口罩、酒精噴瓶和精油香氛扣，捐款333元即可獲得，「台北向前組」木柵茶包動物禮盒、台北狗狗活動地圖野餐墊及動物帆布袋為3333元，「熱情應援組」的珊系漁夫帽、環保圓領TShirt、運動毛巾是6333元，其中最豐富的則是「限量珊友組」，附有質感紀念金屬胸章、珊系漁夫帽、環保透氣排汗圓領Polo衫、運動毛巾和防疫防護風衣，則是13333元。

黃珊珊也帶著的愛犬「小俠」亮相，不怕生的可愛模樣也讓眾人融化，她表示，口罩、酒精和防疫意識已成生活一部分，因此將城市防疫記憶和「Taipei K33P Going」設計理念融入防疫必備組，「過去8年大家見證了改變成真，希望透過各界應援和支持，讓團隊秉持初衷努力讓城市繼續進步。」

不過，黃珊珊曾稱「寵物是家人，不是選舉工具」，有意批評陳時中帶柴犬「沿八」為選戰助陣，她則解釋，因為小俠是商品圖畫的主角，「主角應該支持一下自己的商品」，考慮到小俠年紀已大，未來不會出現在總部。