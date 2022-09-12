林家佑成為藍隊隊長。（三立提供）

《全明星4》藍隊。（三立提供）

黃隊徐瑋澤獲得MVP。（三立提供）

台視、三立最受歡迎的運動實境節目《全明星運動會》昨（11日）晚播放紅、藍、黃3隊比賽游泳、鉛球、帶式橄欖球三項熱血比賽，最終徐瑋澤拿下MVP，藍隊也選出由林家佑擔任隊長；徐瑋澤表示拿MVP一直是他進入全明星的一個目標，黃隊對上周比賽項目一開始真的沒甚麼自信，特別是游泳這項目比較弱，比賽最後結果然如預期落馬。但另兩場比賽，黃隊很爽的拿下兩場勝利，徐瑋澤笑說在帶式橄欖球結束之後，彭尊突然過去跟他說：「先想一下等一下要說什麼話！」他才意識到可能有機會拿到MVP，結果MVP就在這天到手。

《全明星運動會》昨紅黃藍三隊同場團戰，包含游泳300公尺接力、鉛球及帶式橄欖賽3個項目，游泳比賽第一次在戶外，錄影當天宜蘭羅東37度高溫艷陽高照，藝人選手各個揮汗如雨、奮勇拚搏，展現出運動員的熱血與熱情；在游泳項目最受大家矚目之一的林家佑，他覺得昨天的游泳比賽未能讓藍隊贏下真的很嘔，好在帶式橄欖球比賽中，在原本就領先一分的狀況下，領隊錢薇娟突然在倒數12秒時暫停，她下的唯一指令就是再贏一球。

於是林家佑與子賢兩人默契超好，在短短時間內果然又奪得一分，表現超狂，林家佑說若沒有子賢的組織進攻，他們沒辦法達陣得分，最後神奇12秒球是子賢成功吸引了防守方的注意，製造空檔讓林家佑才有機會向前跑。領隊錢薇娟運籌帷幄，果然在這一局讓團隊展現出了奇蹟，她賽後也表示，面對目前的分數，未來自己除場外吶喊加油外，自己也會加強指令部分，要讓藍隊的進步速度再更快。

林家佑最終不負眾望擔任藍隊隊長，他表示自己不善言語也有很多不足，從來沒當過任何幹部，所以隊長這個詞他非常陌生，但經過沉澱後，他發文「這個身分的重量卻漸漸有了實感」，不知道什麼是稱職的隊長，但他會邊走邊學。

本集大來賓邀請到23歲鉛球好手馬皓瑋，他是該節目史上「最大隻」的來賓，馬皓瑋在110年全大運鉛球18米80摘金，取得亞運國手資格；同年新北全運會18米85，中斷了師父張銘煌十連霸紀錄。上周MVP由游泳及鉛球都表現不錯的黃隊徐瑋澤獲得，他是王品澔的同門師弟，徐展元還請大來賓將徐瑋澤公主抱，徐瑋澤開心的直說第一次被男生抱這麼高，感謝徐展元讓他有一個這麼棒的體驗。

《全明星運動會》在第57屆電視金鐘獎入圍「益智及實境節目獎」及「益智及實境節目主持人獎（徐展元、蔡尚樺、錢薇娟、江宏傑）」2項大獎，是運動類節目第一品牌，讓製作單位更多信心做好節目。