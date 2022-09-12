周一原油價格反轉下挫，中國多地實施防疫封控，以及美國和歐洲可能進一步升息，使全球燃油需求前景黯淡。

目前美國期油跌1.39美元或1.6%，報每桶85.4美元；上周五收漲3.9%。

布蘭特期油目前跌1.29美元或1.39%，為每桶91.55美元；上周五大漲4.1%。

上周原油價格周線幾近收平，雖然合稱OPEC+的石油輸出國組織與包括俄羅斯在內的產能安排盟國同意10月小幅減產為油價帶來提振，但全球最大原油進口國中國多個主要城市實施防疫限制措施，令油價承壓。

由於北京當局堅持清零防疫政策，今年中國的石油需求可能萎縮，為20年來首見。

IG Group策略師Yeap Jun Rong表示，中國重啟防疫限制措施和全球經濟活動進一步放緩帶來的阻力揮之不去，仍可能讓一些人對於油價進一步上漲的空間抱持保留態度。他表示整體利空似乎大於利多，布蘭特原油價格可能下探85美元大關。

歐美大幅升息可能削弱全球經濟前景，以及聯準會進一步升息將使美元相較其他貨幣強勢，以美元計價的石油對於使用其他貨幣的買家就會變得更貴，亦不利於需求前景。

澳洲聯邦銀行分析師Vivek Dhar在報告中指出，需求方面的擔憂主要在於升息對抗通膨和中國的清零防疫政策。

儘管如此，全球油價仍可能在年底反彈，當歐盟對俄羅斯石油的禁運措施於12月5日生效時，原油供應料將進一步收緊。