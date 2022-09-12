高雄建商鑫龍騰(3188)今明兩年業績準備好了，今(111)年預售及成屋案累計總銷約在80億元，其中總銷15億元的成屋案「中正O8」目前鷹架已拆除並已取得使用執照，第4季可望開始入帳，另外，明年度也將有總銷35億元的鑫天地2即將完工入帳。

鑫龍騰今年總銷15億元的「中正O8」案，基地面積369.96坪，規劃住宅143戶、店面2戶，坪數為23~40坪，2~4房，為地上18樓、地下5樓的建物。鑫龍騰說，完善的交通及高生活機能是這筆個案的主推賣點，目前鷹架都已拆除並取得使用執照，有機會在第4季開始入帳，為今年營運增添動能。

鑫龍騰近年獵地動作不斷，去(110)年買下左營區及岡山區的土地，規劃推出185戶、139戶的產品，目前都尚未動工。而今(111)年在8月斥資5億2425萬元購入楠梓區楠裕街「加州汽車旅館」，面積699.02坪，含地上建物，創下楠梓區地價次高紀錄，未來將規劃合適的產品推出。

近年積極加快在房市的腳步，除了素地開發推案之外，對危老領域也不缺，鑫龍騰說，公司配合政府讓高雄的市容更加美好、更加安全，希望藉此喚起大眾對居住安全的重視，共創宜居城市。