潘迎紫曾演出《一代女皇》《一代皇后大玉兒》《神雕俠侶》等代表作，73歲的她長年定居香港，多年未出現在螢光幕前，最讓粉絲好奇的是她擁有超凍齡般美顏，近日她在社群PO出和多位巨星同框畫面，讓許多粉絲驚訝看到超嫩版巨星。

潘迎紫近日則在社群PO出她與多位巨星的同框照，並寫下「一幅值得珍藏的畫面」，照片中除了能見到她年輕時與現在相差無幾外，還有當年紅極一時的巨星，潘迎紫透露，當年很難得大家有緣來相聚，才留下這張超珍貴同框合影，參加合影的有「前排的張國榮「哥哥」（已故巨星）和劉德華，後排由右到左，舒淇、伊能靜、吳鎮宇（頭被遮一半）、王小鳳、邱淑貞、莫文蔚、夏玉順（頭被遮住）、朱茵、關之琳、吳辰君、還有向太陳嵐，你都能認出來嗎？」，而這些巨星當年在臉上，都有著滿滿膠原蛋白。

潘迎紫曬當年和嫩版巨星合影。（圖/潘迎紫 微博）

《一代女皇》潘迎紫PO出的照片滿滿回憶殺，但她凍齡神顏也令不少網友跪求保養祕訣，她曾大方透露保養秘訣，就是長期運動與吃蔬果，自曝早在20多年前就開始運動，以前一周運動5天、至少2小時，後來因為比較忙碌，縮減成一周3天，加上少吃肉多喝水，無形中保住了青春。

除了飲食與運動，潘迎紫也注重內心保養，表示要漂亮就要保持開朗心態，也不要夜夜笙歌、通宵打麻將，只要保持赤子之心，人就會年輕。