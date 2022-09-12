警方在楊男身上起獲竊取贓款3142元。（警方提供）

警方呼籲宮廟加強功德箱防護設備，以免遭宵小覬覦。（警方提供）

南投縣一對鴛鴦大盜因缺錢花用，認為中秋節前後一定有很多人到廟裡拜拜、添香油錢，10日凌晨3 時許相中位於埔里鎮清新里一間土地公廟下手行竊時，卻被廟務人員發現並偷偷報案，把風的女子看見警察前來先落跑，害得男子當場遭逮捕，不久逃逸女子也落網。

警方調查，24歲楊姓男子家住魚池鄉，時常到與埔里鎮一家旅社找年約30歲白姓女子，兩人都是竊盜慣犯，因缺錢花用白女提議到廟裡偷香油錢，兩人四處勘查鎖定埔里鎮清新里一間土地公廟，認為凌晨夜深人靜時是行竊最佳時機，沒想到10日著手偷香油錢即失風落網，全案依竊盜罪嫌偵辦。

廟務人員告訴警方，日前他看見楊姓男子奇機車載著白姓女子到廟裡，由於土地宮廟鮮少有陌生人出沒，參拜的都是附近鄰居，當時覺得很奇怪，所以特別留意，不久、10日凌晨3時許發現兩人到廟裡偷香油錢，他偷偷報警後，上前詢問站在廟外的白姓女子：「這麼晚了，你在這邊做什麼？」女子嚇得逃跑，下手偷錢的男子則被趕到的警方逮捕。

警方獲報後，派遣埔里派出所警員曾百延、傅竑瑋趕赴現場，他們到場看到楊男站在廟裡功德箱旁，拿著黏有泡棉雙面的鐵線在黏香油錢，當場依竊盜現行犯逮捕，查扣其鐵線、泡棉膠等犯案工具，並在楊男身上起獲竊取贓款3142元。

楊男因為人贓俱獲、百口莫扁，當場坦承犯行，向警方強調是逃走的白女提議，他才騎機車載著白女一起犯案，沒想到對方卻沒義氣先落跑；當天下午，警方也循線帶回逃逸的白女。

埔里警分局強調法網恢恢疏而不漏，建議宮廟應加裝監視系統，加強功德箱防護設備，以免成為宵小覬覦的目標，並呼籲民眾若發現可疑的人、事、物，請立即撥打110報案，呼籲警民合作一起維護社會治安。