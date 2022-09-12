監察院追查恩恩案，近期陸續約談新北市府官員，民進黨新北市長參選人林佳龍11日喊話，新北市長侯友宜應該面對調查。對此，國民黨團副書記長江怡臻表示，國家機器動起來，民進黨不斷箭指侯友宜，監察院不應該成為促轉會東廠2.0。

江怡臻指出，政治介入恩恩案的動作越來越明顯，林佳龍也不演了，直接對監察院下指導棋，喊話約詢侯友宜。

令人匪夷所思的是，查案關鍵監委之一的蘇麗瓊，為前衛福部長陳時中的次長，主動調查3＋11案長達14個月，最後卻輕輕放下，連糾正都未提出，這次調查恩恩案傳出選前會有結果，提出糾正案跑不掉，完全是先射箭再畫靶。

江怡臻說，林佳龍參選以來，民進黨動員府、院、黨的力量，從行政院長蘇貞昌來新北釋政政策利多，甚至不惜搶功，立法院長游錫堃也到新北市頻頻宴客，為代表正國會派系的林佳龍固樁，到現在監察院調查恩恩案，民進黨不是在選舉，而是在對付侯友宜。

江怡臻也預測恩恩案有兩個一定：一定趕在選舉前有結果、一定至少糾正以上，她說，衷心希望這樣的懷疑不正確，也希望國家機器收手，不要讓往日的促轉會東廠不要再現，監察院不要變成東廠2.0，更希望蘇麗瓊不是張天欽，請監察院維持獨立調查，不要預設立場，更不要介入地方選舉，守護好國家的民主政治。