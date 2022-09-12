2022年「台灣創新技術博覽會」(創博會)將以實虛並進(Hybrid)方式展出，實體展訂於10月13日至15日於台北世貿1館展出，逾400家參展商，使用近千個攤位，10月11日至20日的線上展開放參觀者線上與參展商洽談交流，實體、線上展覽將同步精彩，展示國內外發明人的創新成果。

台灣發明人甫從今年8月辦理的2022年韓國WiC世界創新發明大賽中榮獲佳績，以28金、6銀、3銅的傲人獎項勇奪國際第一的殊榮，創新能量再度名揚國際。本屆創博會規劃有「發明競賽區」、「三大主題館」及「公共服務區」等三大展區，參展作品及技術品項豐富，其中，發明競賽區邀集國內外及學校團體近500件作品報名角逐鉑金獎榮譽。參展發明人透過展出可與國內參觀者近距離溝通，也能和國際發明人及相關業者進行多元交流，充分展現發明技術，更為展出的創新作品開拓商轉商機。

今年創博會有許多後疫情時代的醫療及生活相關的特色展品，如亞東科技大學將展出的「智慧型手部清潔裝置及其利用其之監控系統」，即為因疫情肆虐及高齡化社會而生，只要戴上身分感應手環即可紀錄使用者洗手時間與體溫，亦可將血氧資料傳入使用者資料內，提早覺察是否染疫，也提供長者定期紀錄並偵測健康狀況。參觀創博會亦可以接觸新科技的奧妙，如現今最夯的半導體、5G通訊及AI等智慧應用技術。逢甲大學團隊研發的「虛擬導航路徑生成方法」，有別於現今的擴增實境系統，可以生成更正確比例及相對位置的虛擬路徑，應用最新技術達到最佳AR導航效果。

本屆創博會也順應淨零碳排及ESG潮流，多項低碳、節能及永續相關的發明，透過各種創新想法為守護地球更盡一份心力。如為解決傳統塑膠吸管造成的環境問題而生，且改善紙吸管無法折彎的瓶頸的「在紙吸管製作彎曲結構的方法及其裝置」，在國際積極減塑政策下，獲得國內外大廠青睞。