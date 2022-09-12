國民黨團召開記者會痛批新冠疫苗接種不良反應案件審查速度慢。（國民黨團提供）

上千人新冠肺炎接種不良反應提出疫苗受害救濟申請，卻遲遲等不到任何審議結果，國民黨團今召開記者會痛批，蔡政府面對疫苗接種受害補償審查時程相當緩慢，多次呼籲政府必須加快審查速度，但執政的民進黨充耳不聞，只心繫選舉，忙著打擊異己，完全不顧人民死活，讓等待補償民眾，還要等上34年才有結果。

疫苗施打受害者陳宏宇表示，他在去年10月16日接種第一劑BNT後，第一周反覆發燒、四肢紅腫，後到市立聯合醫院忠孝醫院掛急診，住院做了各項檢查，最後診斷成人多系統炎性症候群，11月初出院，醫院通知他可申請預防接種受害救濟，他在11月底申請通報，醫療策進會審議委員會隔年1月28日正式受理，截至目前將近10個月，受害救濟到現在還沒結果。

國民黨副秘書長李彥秀表示，民進黨2年多來對疫情處理方式就是5字訣「缺、擋、算、吹、拖，」缺口罩、缺快篩、缺疫苗、缺藥品；擋入境普篩、擋疫苗採購價格公開、擋民間採購疫苗贈送政府，更擋下台灣人民施打疫苗的時機，算許多人的商業利益、算民進黨的政治利益，但沒算到國人的健康。

李彥秀表示，「34年後蔡英文已經是百歲人瑞、蘇貞昌院長更112歲，人民還等得到真相嗎？」她強調，疫苗受害救濟的目的，在於鼓勵民眾施打傳染病疫苗，萬一發生不良反應始至身體受到傷害，國家給予一定金額的補償，但衛福部卻增加民眾申請救濟必須提出舉證，相當於設下難以跨越的障礙。

國民黨立委李德維要求，行政院、衛福部必須重視，加入審查速度；也希望監察院不要只關心發生在新北市的個案，應該重視疫苗受害申請補償延宕的通案，檢視行政院、衛福部在審查過程中有無疏失？追究相關官員責任，不要有特例。

國民黨團總召曾銘宗表示，從去年到今年8月11日為止，打完疫苗後出現嚴重不良反應，總共審議了933件，但僅有42件與疫苗施打有關，通過比率僅4.5％。而且蔡政府面對疫苗接種受害補償審查，時程相當緩慢，儘管國民黨團多次呼籲政府必須加快審查速度，但執政黨仍是充耳不聞。

曾銘宗質疑，蔡政府到底在忙什麼？政府處理疫苗傷害救濟案件，刻意刁難、拖延給予最嚴厲的譴責，請蔡政府拿出良心、同理心儘速處理，不要讓受害者二度受到傷害，呼籲蔡英文總統介入處理。