以無黨籍參選人的北市前副市長黃珊珊今天說，親民黨主席宋楚瑜像家人，台北市柯文哲是老師，再遭質疑是變色龍。國民黨台北市長參選人蔣萬安今表示，他不會背棄一路栽培他的政黨，他尊重黃珊珊用哪個黨籍或是無黨籍參選，但過去所說過的話、做過的事情都可以受大家檢驗，是不是變色龍由大家公評。

蔣萬安今天出席台北市里長提名同志團結大會，但有不少里長都用無黨籍參選，媒體詢問會不會擔心被拔樁？蔣萬安指出，他都尊重每一位里長，因為他最了解在地情況、民眾需求，非常感謝里長長期扮演市政末梢神經腳色、協助台北市政推動、為市民謀福利，都抱持感恩的心。

對於黃珊珊稱宋楚瑜像家人、柯文哲是老師，蔣萬安被問及是否認為黃珊珊是變色龍？蔣萬安強調，他的立場非常堅定，他非常感謝過去一路栽培他朋友、前輩，也絕對非常堅定不會背棄一路栽培他的政黨，他完全尊重黃珊珊用哪個黨籍或是無黨籍參選，但過去所說過的話、做過的事情都可以受大家檢驗，是不是變色龍由大家公評。

對於前立委蔡正元指黃珊珊是「小英女孩」，黃珊珊也反擊「你真的將台北市民當傻瓜，還在愚民。」蔣萬安重申，這可以受民眾檢驗，民眾都會有公評。

柯文哲昨天去苗栗，國民黨縣長盎參選人謝福弘到場同框，還稱想借鏡柯文哲解決市政的能力，會不會有點尷尬？蔣說，城市治理本來就是大家相互學習、彼此觀摩，好的地方就可以學習，台北市扮演領頭羊、火車頭角色，也希望帶動各縣市、台灣不斷往前進。

至於未來是否與新北市長侯友宜合作，蔣萬安說，之前有宣布成立雙北公共運輸委員會，接下來會就區域治理議題共同討論，雙北在市政層面包括交通、教育、居住、環保都有在意見交換，與侯也有暢通溝通管道，未來他當選一定與新北有更緊密結合，無庸置疑

此外，大陸官媒說九二共識只有「一中」沒有「各表」。蔣萬安指出，他的立場非常堅定，就是捍衛中華民國的主權，保障人民權益，守護自由與法治。