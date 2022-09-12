民進黨新竹市長參選人沈慧虹與東區市議員鄭美娟12日成立聯合競選總部，包括民進黨總召柯建銘、行政院政務顧問鄭宏輝及所有黨籍議員參選人都到場支持，展現綠營大團結氣勢，力拚民進黨8＋1位參選人全壘打。

沈慧虹、鄭美娟聯合競選總部今天上午熱鬧成立，包括市議員陳建名、劉康彥、曾資程、施乃如、李妍慧、議員參選人林盈徹、楊玲宜、劉彥伶均到場。

沈慧虹表示，過去她與市府團隊共同推動許多建設，包括進擊的公園、新校園運動、步行城市，還有鄰近的隆恩圳在8年前還是1條臭水溝，8年後成為大家最愛去的散步去處、更是孩子的遊樂場。

沈慧虹也談及，鄭美娟投入公共服務領域18年，擔任議員4年服務案件破千，只要能幫市民做到的都不拒絕、更不分區域。鄭美娟特別重視友善城市、教育、親子建設，整治隆恩圳、汀甫圳、廣設通學步道、增設非營利幼兒園及總圖的設立，這些建設都是她爭取的，管很寬、也管很細，這就是鄭美娟。

她說，市民要選擇做事實在的人，她與8位市議員參選人，都是低頭在看這塊土地、盡力完成所有市民需求的人，她8年前來到這座城市受大家的疼惜與愛護，請大家相信她能帶領新竹繼續向前，讓新竹市成為大家最驕傲的城市、最光榮的家。

柯建銘則是稱讚鄭美娟認真打拚、負責任、有耐心、愛心又有衝勁，18年前的那個小女孩已經成為1個成熟的政治人物，而這18年，鄭美娟也只做1件事就是「服務大家」，和其他所有市議員、參選人一樣，在面臨新竹市城市蛻變發展的關鍵時刻，絕對不能走回頭路，拜託大家支持民進黨8＋1位參選人。

鄭宏輝則指出，風雨生信心，4年前他交棒給鄭美娟，熱情、溫暖、堅定的她沒有辜負大家期待，努力為鄉親服務、推動地方建設，他更呼籲大家團結一致、支持沈慧虹、支持民進黨，讓民進黨繼續為新竹市努力。

鄭美娟表示，4年前感謝大家的支持與信任，這4年來她每天專注議員工作，爭取多處人行道建置、舊城區騎樓順平等，盡力完成每項選民案件。

這也是她第1次面對連任挑戰的關鍵時刻，希望市民票一定要投下去，讓她與所有市議員參選人當選，成為沈慧虹的後盾，民進黨在新竹市全壘打。