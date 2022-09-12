花蓮縣吉安鄉農會慶祝百年，即起至10月10日在吉安鄉好客藝術村辦理「吉農100特展」，展示農會的大事紀。（羅亦晽攝）

花蓮縣吉安鄉農會慶祝百年，推出全台唯一的產銷履歷芋頭冰棒，讓民眾透過包裝上的QR code即能一覽吃下肚的冰棒的生產背景。（羅亦晽攝）

花蓮縣吉安鄉農會歡慶百年，將熱賣的10款冰品換上新裝，象徵農會將邁入新世代。（羅亦晽攝

現年92歲的前花蓮吉安鄉農會秘書彭天榮，將自己在農會服務40年的過程記錄成書，讓總幹事張德奇萌生出書紀念農會百周年的念頭，盼用文字為後人留史。 （羅亦晽攝）

花蓮縣吉安鄉農會慶祝百年，委託台灣農業歷史專家范雅鈞對農會發展脈絡進行田野調查，除蒐集檔案史料，也在農會耆老與退休同仁的回憶下，歷經1年的時間，逐步將零散的歷史拼湊完成並撰寫出版《希望之地 世代傳承—吉安鄉農會百年誌》一書，用文字為後人留史。

吉安鄉農會前身為「吉野信用販賣購買利用組合」，1920年由日本人成立，2020年適逢百歲之際卻礙於疫情無法慶祝，所幸近日疫情趨緩，選在今天辦理新書發表會，縣長徐榛蔚、立委傅崐萁、農糧署東區分署副分署長陳吉村及多位縣議員均出席，見證農會的發展。

吉安鄉農會總幹事張德奇坦言，出版《吉安鄉農會百年誌》的原因主要是因現年92歲的前農會秘書彭天榮及前理事長王裕德，將自己在農會服務的過程以手稿方式記載並轉交給他，讓他相當感動，也因著2名前輩將農會的歷史鉅細彌遺的記載下來，讓他萌生起出書的念頭，雖然出書成本高，但卻能有圖書編碼並典藏於國家圖書館，讓後代子孫了解農會的發展脈絡。

張德奇說，書中共有4個章節，包含「拓荒」、「奮起」、「茁壯」及「展望」，記載著農會於日據時代過往，在農民支持下挺過戰後初期的艱辛，在轉型過程中慢慢茁壯，以及現今對未來的展望，而他也將會站在農會歷任巨人的肩膀上，帶領農會持續進化。

彭天榮今特別出席新書發表會，見農會邁入百年感到欣慰，他說，農會成立之初相當艱辛，但過去的辛苦沒有人知道，也沒有人記載，因此自己才會用筆記錄在農會服務40年的過程，盼能讓後人更加了解農會一路走來的風風雨雨。

范雅鈞則感謝願意受訪的8、90位農會耆老，她說，農會在戰後有巨大轉變，但檔案史料均無詳細記載，所幸在這群活字典們的幫助下，才能慢慢拼湊1960年至1990年代遺失的歷史，完成《吉安鄉農會百年誌》一書。

此外，吉安鄉農會歡慶百周年，即起至10月10日在吉安鄉好客藝術村辦理「吉農100特展」，展示農會的大事紀外，也將熱賣的10款冰品換上新裝，並推出全台唯一的產銷履歷芋頭冰棒，讓民眾透過包裝上的QR code即能一覽吃下肚的冰棒的生產背景。