富士電視台新聞網（FNN）今（12）日獨家報導，日本政府正打算大幅度放寬新冠肺炎疫情下限制的邊境措施，考慮取消每日入境人數上限、解除自由行禁令，以及恢復免簽，目標秋天解禁，預計日本首相岸田文雄最快本周就會做出決定。

報導引述日本官員指出，日本擬取消每日5萬人入境上限，將開放自由行及散客直接預訂機票和住宿，不必透過旅行社安排旅館及機票，部分國家或地區的旅遊簽證也將能豁免。

為了應對日圓迅速貶值，日本目標秋季就能解禁，預計首相岸田文雄最快本周就會做決定。

事實上日本內閣官房副長官木原誠二11日就在電視節目上暗示，可能進一步放寬防疫邊境管控政策，包括取消每日入境人數上限等措施，「希望能在適當時機實施。」

日本政府於9月7日起鬆綁邊境，每日入境上限人數從2萬人增加至5萬人，開放不需導遊陪同的外國團客入境，另取消原先僅限制102國、或地區民眾入境的限制。