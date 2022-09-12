半導體及載板設備訂單穩定，迅得(6438)營運可望一路旺到明年，迅得總經理王年清表示，目前在手訂單已達35億元，可望挹注明年營收，明年營運展望依舊樂觀，為因應半導體客戶需求，迅得機械也擴建新廠，預計2024年底完工。

半導體及IC載板產業需求暢旺積極擴產，帶旺設備廠，迅得機械自3年前開始切入半導體產業智慧製造領域，順利搭上此波半導體及載板擴產大商機，業績可望自去年一路好到明年。

迅得機械上半年稅後盈餘為3.21億元，年增15.21%，每股盈餘為4.57元，公司自結8月合併營收為5.47億元，年增30.12%，創下單月歷史次高，累計前8月合併營收為37.14億元，年增17.2%；王年清表示，第3季合併營收可望優於去年同期，創下單季歷史新高，第4季也會比去年同期好，今年全年營收可望創下新高，法人預估，迅得機械今年合併營收可望上看56億元，其中半導體相關設備營收可望達12億元到13億元。

全球通膨升息衝擊終端消費，電子產業也因應市況謹慎評估擴產腳步，讓市場擔心明年設備廠的營運，不過王年清表示，公司持續推出新產品開拓新客戶，目前在手訂單高達35億元，可望挹注明年營收，其中半導體設備營收可望上看17億元到18億元，明年展望還是很樂觀。

法人預估，迅得機械明年營收可望挑戰65億元，其中半導體設備佔比可望達25%到30%。

為因應半導體客戶訂單需求，迅得機械將於明年啟動擴建新廠，總投資金額約15億元到18億元，預計2024年底完工，新廠完工後預計可增加15%產能。