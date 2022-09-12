在美國與全球主要央行開啟升息循環影響下，一般民眾持有不動產的借貸成本上升。然而，不少國家陸續開放邊境選擇與疫情共存，讓海外不動產的投資吸引力在通膨環境下具可期待空間。法人看好REITs的基本面與息收，且認為其面對利率風險較有抵抗能力，適合投資人布局。

大華銀新加坡房地產收益基金經理人陳晞倫表示，在全球持續升息因應現今的高通膨環境下，不動產的資金成本短期內將隨利率上漲，負債比、槓桿比率較高的區域，面對利率風險抗壓能力相對較低。他指出，目前美國REITs以及全球REITs的債務佔總資產的比重皆在四成以上，槓桿比率大多超過五成，但是新加坡REITs槓桿比率僅為三至四成，顯示新加坡REITs面對利率風險有較佳的抵抗能力。

陳晞倫進一步說明，利率的升降影響金融市場資金的借貸成本，但若計息採固定利率，便可將利率變動風險降低至可控範圍。觀察各REITs官網所公布的固定利率債務佔總負債之比重，可發現大型新加坡REITs的固定利率債務佔比多數落在七至八成。代表面對利率攀升的階段，因借貸而支付的債務利息，不會隨利率上升而劇烈波動，財務結構可預測性高，抵禦系統性風險的能力也較強。

陳晞倫表示，REITs主要靠租金實現營收來源，而租金收入會隨著通膨而增加。新加坡REITs的資金成本因固定利率債務而鎖定，在高通膨的環境中，可望持續受益。此外，根據新加坡法規，租金收入之九成必須配息，目前租金收益維持正成長，因此他認為，隨著人潮將回歸辦公室、觀光飯店的人潮可望回流的情況下，加上利息支出低，新加坡REITs依然持續看好，在此時適合做為策略性資產持有。